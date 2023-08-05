Легион "Свобода России" громко заявил о себе в мае - начале июня текущего года рейдом на территорию Российской Федерации.

Как только руководство Легиона "Свобода России" примет решение о необходимости проведения военной операции на территории России, операция будет проведена.

Об этом в интервью УНИАН заявил советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России" Алексей Барановский, отметив, что граждане РФ, воюющие в Вооруженных силах Украины, готовятся к свержению в России путинского режима.

Легион "Свобода России" громко заявил о себе в мае - начале июня текущего года рейдом на территорию Российской Федерации, заняв приграничные села в Белгородской области РФ и вступив в бой с Вооруженными силами РФ. Однако, по словам Барановского, сейчас Легион взял тактическую паузу и занимается наращиванием численности своих рядов.

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"Мы взяли тактическую паузу. Сейчас главная задача-нарастить численность наших рядов. После походов в Белгородскую область РФ был огромный всплеск, пришло много заявок от желающих присоединиться к легиону. Но процесс обработки этих заявок очень медленный, потому что среди добровольцев могут быть люди, сосланные российскими спецслужбами", - заявил Барановский.

Он подчеркнул, что люди, изъявившие желание вступить в ряды Легиона проходят тщательную проверку.

"Проводятся очень тщательные проверки документов претендентов, проверка на детекторе лжи, разговоры с психологом. Важно, чтобы добровольцы были действительно идейны и мотивированы. Как только руководство легиона примет решение, что время проводить военную операцию на территории России, она будет проведена", - заявил Барановский.

Ознакомиться с полным текстом интервью можно здесь.

Легион "Свобода России"

Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского агрессора. Входит в интернациональный легион ТРО Украины.

Рейды российских добровольцев на территорию РФ

В начале июня 2023 года российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, начали второй этап операции в Белгородской области: они зашли в район пограничного Шебекино, регулярная армия утратила контроль над населенным пунктом.

Легион "Свобода России" совместно с "Российским добровольческим корпусом" заходили в приграничное село Новая Таволжанка. Многочисленные видео, распространенные бойцами, демонстрировали их столкновение с армией РФ в приграничных районах.

8 июля 2023 года российские добровольцы анонсировали очередной рейд на территорию РФ. Российские бойцы заявили, что стремятся освободить всю территорию РФ.

"В следующем месяце или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После этого будет четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию", - сказал командир Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников, известный как "Цезарь".

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