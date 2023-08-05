Представитель Легиона "Свобода России" Алексей Барановский: Поход на Москву начнется с Крыма

Советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью УНИАН рассказал, как граждане РФ воюют в Вооруженных силах Украины и готовятся к свержению в России путинского режима.

Легион "Свобода России" громко заявил о себе в мае - начале июня текущего года рейдом на территорию Российской Федерации, заняв пограничные села в Белгородской области РФ и вступив в бой с вооруженными силами РФ. Почему сейчас ничего не слышно о новых походах Легиона?

Мы взяли тактическую паузу. Сейчас главная задача - нарастить численность наших рядов. После походов в Белгородскую область РФ был огромный всплеск, пришло много заявок от желающих присоединиться к Легиону. Но процесс обработки этих заявок очень медленный, потому что среди добровольцев могут быть люди, засланные российскими спецслужбами. Поэтому проводятся очень тщательные проверки документов претендентов, проверка на детекторе лжи, разговоры с психологом. Важно, чтобы добровольцы были действительно идейные и мотивированные.

Как только руководство Легиона примет решение, что пора проводить военную операцию на территории России, она будет проведена.

Как создавался Легион "Свобода России", из кого он сформирован?

Формирование легиона началось в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины – в феврале-марте 2022 года. В него, в основном, вошли российские военнослужащие. Преимущественно – из Белгородской области, которые сдались в плен, не желая принимать участие в этом вторжении. У этих людей были родственники в Украине, и они знали реальную ситуацию. Одно дело - служить в российской армии, получать деньги, а совсем другое - вести реальную военную операцию против своих друзей, знакомых и родственников в Украине. Они сдались в плен и часть из них изъявила желание воевать за Украину.

Сначала в Украине не могли определится, что делать с этими добровольцами из страны агрессора. Но украинской армии нужна была поддержка, и было принято политическое решение о создании Легиона с привлечением в него граждан России.

Также Легион пополнили те граждане России, которые на момент вторжения находились в Украине. У кого-то был бизнес, у кого-то родственники, смешанные браки. Не менее 200 тысяч граждан РФ живет в Украине до сих пор. Это - вторая категория людей, которые решили присоединится к защите своей новой родины.

Третья категория – это те, кто либо жил в Европе, либо смог выехать после начала вторжения из России в третью страну, в основном, в Европу, и потом поступил в Легион.

Есть и более экстремальные примеры, когда люди просто в поле, в лесу переходили российско-украинскую границу, специально сдавались в плен украинским пограничникам, чтобы попасть потом в Легион и воевать на стороне Украины.

Те россияне-добровольцы, которые приехали сами из России и Европы - это максимально политически мотивированные люди, которые готовы воевать с путинским режимом.

Мы наблюдали мятеж Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер" 23-24 июня 2023 года. Тогда им удалось через всю Россию дойти до Москвы. Вы не планируете такой же поход на Москву?

Из мятежа Пригожина мы сделали свои выводы. Нам важно было увидеть, как на такую ситуацию будут реагировать местные силовики. Реагировали они самым прекрасным образом – не сопротивлялись. Пригожин, благодаря этому, дошел до Москвы, но штурмовать ее не стал. Нам это показало, что до Москвы вполне реально дойти.

Наш конечный план – поход на Москву. Мы полагаем, что ситуация будет выглядеть так, как это было во время победы Евромайдана в Украине. Силовики в какой-то момент просто перестали выполнять приказы на то время президента Украины Виктора Януковича, ссылаясь на плохую связь, отпуск, и смотрели чья возьмет – победит революция, или Янукович удержится. Мы полагаем, что похожая ситуация будет и в России.

Когда ВСУ войдут в Крым, коллапс управления начнется и в России. Вот тогда и нужно будет проводить поход на Москву. Легион готовится к этому моменту, наращивает свои силы. Мы рассчитываем, что во время этого похода к нам будут присоединяться люди в России, которые недовольны путинским режимом. При этом силовики перестанут выполнять приказы и будут ожидать, чем закончится для Путина потеря Крыма.

Мы предполагаем, что в этот момент опять столкнемся с "вагнеровцами", потому что Пригожин просто так из игры не выйдет и продолжит бороться за власть. Поэтому основное столкновение в России, наверное, будет между Легионом и "вагнеровцами", а силовики будут смотреть, кто победит. Если победит "Вагнер", то они скажут, что всегда были большими патриотами, а если победит Легион, то тогда они скажут, что всегда были против войны. Впереди будет большая и жесткая борьба за власть в России.

А если интересы Легиона "Свобода России" и ЧВК "Вагнер" совпадут? Возможно ли сотрудничество ради свержения режима Путина?

Вряд ли. Окончательное решение по всем вопросам будет принимать военное руководство Легиона, но я не представляю себе такой конфигурации, когда мы с "Вагнером" можем быть союзниками. Особенно после того, как воевали в Бахмуте друг против друга. Легион, который воюет в составе ВСУ, понес потери, и у "Вагнера", который воюет на стороне армии России, были огромные потери. Это выглядит как какая-то киношная история, где с одной стороны плохие русские, а с другой стороны, скажем так, хорошие русские, хотя мы не любим этот термин.

Вас обижает, что, когда Легион воюет за Украину, в социальных сетях часто упоминают, что хороших русских не бывает?

Для нас важнее мнение наших боевых украинских побратимов, которые воюют с нами плечом к плечу. Первое время было настороженное отношение к нашим бойцам, но через несколько месяцев Легион заслужил хорошую репутацию, и в дальнейшем проблем не было.

Хорошие русские - это уже мем. Правильно говорить, что есть полезные русские с точки зрения украинцев. И Легион таким есть. Российская оппозиция, которая живет в Европе и болтовней занимается, это бесполезные русские. И не только с точки зрения украинцев, но и для нас. Но есть еще вредные русские, которые воюют за путинский режим. Такая градация более адекватная ситуации.

Возвращаясь к планам похода на Москву, существуют ли какие-то понятные сроки, когда это будет возможно?

Мы ориентируемся на то, когда ВСУ начнут освобождать Крым, тогда все внимание России будет перенесено туда. В этот момент нужно будет наносить удар, открывая еще один фронт против режима Путина. А на вопрос, когда это будет, ответил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов: "Скоро".

Мы к этому готовимся. Количество добровольцев в Легионе растет, но медленнее, чем хотелось бы. К часу "икс" мы постараемся быть готовыми, во всеоружии. На сегодня в Легионе "Свобода России" есть четыре батальона, из которых, обычно, два воюют, а два на ротации.

Вы сказали, что ожидаете отсутствия сопротивления Легиону российских силовиков, но для успешного похода на Москву, пожалуй, нужна и поддержка населения. А среди граждан РФ действительно много фанатов Путина.

Нет большой поддержки Путина в России. По нашей социологии, 10-15% россиян - агрессивные сторонники войны, но 10-15% россиян - категорические противники войны. 70% - это конформисты, которые говорят, что ничего не решают. По телевизору сказали, что Крым наш, значит наш. Если по телевизору завтра скажут, что Путин - военный преступник и надо его отправить в Гаагу, то эти люди скажут, что давно пора его туда отправить.

То есть, это люди, которые не имеют своего мнения, это болото. Для таких людей важно, чтобы кто-то проявил силу, альтернативную Путину. Поэтому "Вагнера" многие встречали в Ростове чуть ли не с цветами, воодушевленно. Так могут встречать и Легион. И это могут быть почти те же самые люди.

В России чувствуется затхлость, но люди ничего не готовы делать, потому что Россия - очень жесткое полицейское государство, где за протесты сразу получаешь по голове. Люди хотят перемен, но они не хотят или не могут ничего для этого делать. А когда появится сила, готовая бросить вызов режиму, то с удовольствием будут к ней присоединятся.

Для этого нужно действительно стать силой. Поэтому наращиваем количество, чтобы можно было решать более сложные, в том числе, военные задачи.

И тут еще один важный вопрос – для этого нужно оружие. Ведь с кочергой на Москву не пойдете?

Когда Легион на территории Украины, то это - часть Вооруженных сил Украины, поэтому он на полном обеспечении. У легионеров есть контракт, как в украинских солдат, они получают за службу деньги, их обеспечивают оружием.

Когда Легион ходит "в походы" домой, в Россию, то все бойцы уходят в отпуск и используют преимущественно трофейное оружие, добытое в бою под тем же Бахмутом. Довольно часто бывает так, что трофеи перетрофеиваются. Допустим, Украина потеряла какую-то боевую машину под Бахмутом, ее забрали россияне, а потом у них ее же отбили Легионы. У плохих русских забрали хорошие русские.

Владимир Путин в свое время открыл ящик Пандоры, поскольку "зеленые человечки" якобы оружие закупали в "военторгах". "Военторгами", где можно и боевую машину купить, мы тоже активно пользуемся, еще и своими, в России.

Надя Пришляк

Надя Пришляк