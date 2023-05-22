Селезнев подчеркнул, что РДК не является частью Сил обороны Украины и не подчиняется им.

Русский добровольческий корпус (РДК) действительно проводит активную военную операцию на территории Белгородской области России. Цель – "разбудить русское население".

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он подчеркнул, что РДК не является частью Сил обороны Украины и не подчиняется им.

"Они действуют автономно и системно. Их действия имеют целью разбудить русское население, поскольку в нынешнем состоянии россияне не имеют никаких возможностей на будущее. Поэтому им нужно менять эту преступную власть и возвращаться к устойчивому экономическому развитию", – сказал эксперт.

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По словам Селезнева, подобные военные операции РДК в России и на Белгородщине проводит не впервые. Ранее подобные операции имели место на территории Брянской области

"Очевидно, что ребята из Русского добровольческого корпуса прекрасно знают свою работу и не впервые проводят такие информационно-силовые операции. Дважды такие операции проводились на территории Брянщины, а сегодня это происходит в разных районах Белгородской области. Сейчас мало что понятно. Однако, я считаю, что РДК действительно физически находятся на территории РФ", – подчеркнул он.

Что происходит в Белгородской области

22 мая 2023 года появилась информация о том, что легион "Свобода России" и российский добровольческий корпус зашли на территорию Белгородской области РФ. В украинской разведке заявили, что целью операции является создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. Отмечалось, что участие в операции принимают исключительно граждане России.

В России же традиционно говорят об "украинских диверсантах". Однако советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к этим событиям, но с любопытством за ними наблюдает.

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