Моряки отметили, что ракета прилетела со стороны моря.

Украинские пограничники обнародовали аудио-сообщения одного из членов экипажа, подорваного корабля Helt. Боцман и кок спаслись на шлюпке и пытались найти остальной экипаж.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

После инцидента боцман, который успел прыгнуть в шлюпку с коком, связался с судовладельцем. В ходе разговора он отметил, что судно раскололось после взрыва

По его словам, спасатели не могли к ним выйти, потому что Россия блокирует пост.

"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили "HELT" тоже они", - сообщил боцман подбитого корабля.

В разговоре с украинскими пограничниками спасенные моряки рассказали, что ракета попала в корабль примерно в 10:15 со стороны моря. Кроме того, один из моряков уточнил, что российский корабль перед ударом на связь не выходил.

"Выходил вчера (2 марта, - ред.) Обозначил зону, которую нельзя пересекать, а это там, где Змеиный. Но мы находились в территориальных водах (Украины, - ред.) – 14 миль от Одессы", - объяснил моряк.

Обстрел судна Helt - что известно

Возле Одессы в результате вражеского обстрела затонуло торговое судно Helt (флаг Панама). Отмечается, что оно находилось возле входа в Одесский залив, после огневого удара оно раскололось и пошло ко дну.

Экипаж состоял из шести человек – четырех украинцев и двоих россиян. Из них двое (боцман и повар), которые были на накренившейся стороне судна, прыгнули за борт, в спасательный плот. Предполагалось, что остальные моряки погибли.

Позже стало известно, что удалось спасти всех моряков с судна Helt.

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