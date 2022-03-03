В Одессе спасены все моряки теплохода Helt, затонувшего в результате обстрела.
Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия "Администрация морских портов Украины".
Отмечается, что Helt (флаг Панама) был обстрелян и получил пробоину ниже ватерлинии. Судно находилось в 20 милях от Одессы. Судно накренилось на 70 градусов, примерно в 12.20 оно пропало с радаров.
В дальнейшем стало известно, что поисково-спасательный катер SAR 01 доставил всех шестерых членов экипажа вышеназванного теплохода на берег, где ожидали автомобили скорой помощи.
Отмечается, что все члены экипажа в удовлетворительном состоянии.
Обстрел судна:
Возле Одессы в результате вражеского обстрела затонуло торговое судно Helt (флаг Панама). Отмечается, что оно находилось возле входа в Одесский залив, после огневого удара оно раскололось и пошло ко дну.
Экипаж состоял из шести человек – четырех украинцев и двоих россиян. Из них двое (боцман и повар), которые были на накренившейся стороне судна, прыгнули за борт, в спасательный плот. Предполагалось, что остальные моряки погибли.
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