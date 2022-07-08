Проблема временного жилья для внутренних переселенцев также сводится к финансированию.

В последнее время поступают жалобы на то, что некоторые учреждения начали выселять переселенцев прямо на улицу из временного жилья.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня провели специальное совещание по ВПО. На этот раз относительно временного жилья для внутренних переселенцев. В конце концов, проблема сводится к финансированию. Будем искать деньги и в бюджете, и у международных доноров", - подчеркнула она.

По словам министра, есть еще одна проблема - сейчас много ВПО временно проживающих в школах, больницах, санаториях и других местах компактного проживания, которые приютили людей в первые дни и недели полномасштабной войны.

Верещук добавила, что в последнее время поступают жалобы на то, что некоторые учреждения начали выселять переселенцев.

"Понимаю, что могут быть разные обстоятельства и причины. Но, это недопустимо, чтобы людей выставляли прямо на улицу. Хочу, чтобы меня сейчас хорошо услышали владельцы и руководители таких учреждений. То есть, можно говорить лишь о переселении (без ухудшения условий), никоим образом не о выселении. Особенно в преддверии осенне-зимнего периода. В конце концов, на месте наших внутренних переселенцев без жилья мог оказаться каждый из нас", - отметила глава Минреинтеграции.

Она призвала переселенцев звонить на горячую линию министерства (1548), если их будут выселять из мест компактного проживания.

Напомним, в западных областях Украины ищут новые убежища для внутренне перемещенных лиц, которые размещаются в учебных заведениях. Школы надо освободить до начала учебы.

В частности, во Львове в учебных заведениях проживает 2,5 тысячи человек (весной их было 20 тысяч). Их планируют переселить, чтобы освободить школы до начала учебного года.

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