Школы надо освободить до начала учебы.

В западных областях Украины ищут новые места для внутренне перемещенных лиц, которые размещаются в учебных заведениях.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, во Львове в учебных заведениях проживает 2,5 тысячи человек (весной их было 20 тысяч). Их планируют переселить, чтобы освободить школы до начала учебного года.

В одной только СОШ №29 в разное время оставались почти 800 человек. Уже четыре месяца люди спят в классах и спортзалах, а выстиранную одежду сушат на скамейках. Сегодня там размещаются 70 переселенцев.

"У нас проживают в основном женщины с детьми. У нас есть 32 ребенка, они из Харькова, Мелитополя, Бахмута, Мариуполя", – рассказала директор школы Оксана Верховская.

Для переселенцев в школе бесплатное трехразовое питание. Вместе с поварами еду готовят учителя, для них оформили медицинские книжки.

"Пришлось осваивать вторую профессию, потому что дома мы готовим на одного-двух человек", - отметила заместитель директора школы Мария Семчишин.

В мэрии говорят, что людей готовятся селить в общежития и модульные городки. Три из них уже построены, еще два возводят.

"Обустраиваем еще несколько городков подобного типа по городу. Один из них в середине июля будем открывать для женщин, ожидающих деток. ... Появляются места, мы сразу заселяем", – рассказал директор департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Евгений Бойко.

Обустраивают новые убежища и на Буковине, в частности, в селе Мамаевцы. В бывшем общежитии завода, который более 20 лет стоял пустой, сейчас делают капитальный ремонт. Первый этаж почти завершили, а на ремонт всех трех нужно 6 миллионов гривен. Половину дали американские и немецкие инвесторы. Еще часть денег ищут.

"Мы полностью здесь поменяли окна, двери, канализацию, водопровод, полностью всю электрику сделали", – сообщил подрядчик Владимир Карвацкий.

В этом общежитии смогут поселиться 80 человек. Условия будут лучше, чем в школе. Там обустраивают отдельные комнаты с санузлами.

Чиновники хотят отремонтировать в области еще около сотни помещений. Уверены, что успеют к осени, и дети вовремя вернутся за парты.

Как писал УНИАН, 9 июня министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обучение в офлайн-формате будет восстановлено только при условии наличия гарантий безопасности для участников образовательного процесса.

Киевские школы продолжают подготовку к новому учебному году.

Вас также могут заинтересовать новости: