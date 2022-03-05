Система обороны побережья включает в себя минирование определенных территорий, где враг может осуществить высадку морского десанта.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины призывают одесситов и жителей области не передвигаться по территории побережья.

Об этом говорится в сообщении на странице ВМС ВСУ в Facebook.

"Вниманию одесситов, жителей Одесской области и гостей области! Одесская область, как и все регионы Украины, защищает нашу землю от вторжения Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В ВМС отмечают, что система обороны побережья включает в себя минирование определенных территорий, где враг может осуществить высадку морского десанта.

"Поэтому обращаемся с просьбой ни в коем случае не передвигаться по территории побережья Одесской области. Это опасно для вашей жизни! Призываем рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться у берегов Одесской области, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения!" - отмечается в сообщении.

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