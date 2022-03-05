Военно-морские силы Вооруженных сил Украины призывают одесситов и жителей области не передвигаться по территории побережья.
Об этом говорится в сообщении на странице ВМС ВСУ в Facebook.
"Вниманию одесситов, жителей Одесской области и гостей области! Одесская область, как и все регионы Украины, защищает нашу землю от вторжения Российской Федерации", - сказано в сообщении.
В ВМС отмечают, что система обороны побережья включает в себя минирование определенных территорий, где враг может осуществить высадку морского десанта.
"Поэтому обращаемся с просьбой ни в коем случае не передвигаться по территории побережья Одесской области. Это опасно для вашей жизни! Призываем рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться у берегов Одесской области, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения!" - отмечается в сообщении.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Зеленский: армия РФ не вышла на запланированные рубежи, но вышла почти на 10 тысяч убитых военных
- На маршруте эвакуации из Донецкой области продолжаются бои, эвакуация переносится
- Зеленский: украинцы сопротивляются и там, где российским оккупантам удалось пройти
- Генштаб ВСУ: военные преступления РФ не будут иметь сроков давности