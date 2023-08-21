В рамках визита президента Украины в Грецию состоится Саммит Украина - Балканы.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Грецию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Продолжаем визитом в Грецию. Уже прибыли", - сообщил глава государства. Президент отметил, что в Греции предусмотрены встреча с президентом Катериной Сакелларопулу, обстоятельные переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией.

"Повестка дня - все то, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме", - сообщил Зеленский.

Также в рамках визита состоится Саммит Украина - Балканы. В частности, совместная встреча с балканскими лидерами, координация европейской и евроатлантической интеграции, оборонное сотрудничество и безопасность.

Вместе с тем, речь пойдет об отдельных переговорах по двусторонним вопросам. Еще состоится встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Ежедневно добавляем силы нашему государству, нашим воинам и нашему взаимодействию с партнерами", - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский посетил Швецию, Нидерланды и Данию.

20 августа президент Украины по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна планирует предоставить Украине 19 истребителей F-16 и вместе с Нидерландами стать первыми странами, которые это сделают.

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