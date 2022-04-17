Планы российских захватчиков блокируют украинские защитники.

Оккупационным войскам не удается начать агрессивное наступление на Донбассе, поскольку их сдерживают Вооруженные силы Украины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"У них такие планы давно есть, но ВСУ не дают их реализовать. Они накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Россия может начать следующую фазу своей военной кампании в Украине уже в это воскресенье или в начале следующей недели.

В то же время 16 апреля в Генеральном штабе ВСУ заявили, что российские оккупационные войска будут готовиться возобновить наступление на Славянск, на Кураховском и Авдеевском направлениях.

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