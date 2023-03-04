Украинский защитник сообщил, что российские войска не пересекли реку Бахмутка, а центр города остается под контролем украинских войск.

Украинские войска стабилизировали линию фронта в Бахмуте в течение последних нескольких дней, несмотря на интенсивные и продолжающиеся атаки российских войск.

Об этом рассказал заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала "Киев". Он отметил, что оккупанты не пересекли реку Бахмутка, а центр города остается под контролем защитников Украины.

"Каждый час в Бахмуте похож на ад. У врага были успехи на севере, северо-западе от Бахмута неделю, полторы, две назад. И сейчас враг пробует найти слабое место, проводить психологические операции по запугиванию на севере, северо-западе от Бахмута. Но украинские военные дают хороший отпор. Последние несколько дней чрезвычайно тяжелыми усилиями удалось стабилизировать линию фронта", - сказал Назаренко.

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Возле села Ивановское, что юго-западнее Бахмута, трасса Константиновка-Бахмут находится под контролем украинских сил, которые делают это огромными усилиями. Назаренко добавил, что ситуация быстро меняется.

Назаренко также отметил, что российским силам не хватает боеприпасов, они прибегают к "хаотическим обстрелам" и пытаются обстреливать линии снабжения.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сегодня заявил, что ситуация вокруг Бахмута является тяжелой, но несмотря ни на что остается контролируемой. На этом направлении за сутки были ликвидированы 155 оккупантов и еще более 200 - ранены.

В британской разведке отмечают, что контролируемые украинцами маршруты снабжения из города становятся все более ограниченными после того, как оккупанты разрушили в городе два ключевых моста. В то же время, оборону Бахмута укрепили элитными частями ВСУ.

Между тем, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные Силы Украины пока не покидают Бахмут Донецкой области. Он также добавил, что такие же интенсивные бои ведутся сейчас еще на четырех-пяти ключевых направлениях в Донецкой и Луганской областях.

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