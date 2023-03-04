Он отметил, что оккупанты превращают город в руины, как и Мариуполь.

В Бахмуте продолжаются бои между ВСУ и российскими оккупантами, но последние не контролируют город.

Об этом заявил заместитель мэра Бахмута Александр Марченко и добавил, что украинская сторона продолжает держать оборону, передает Би-би-си. Также он описал, во что россияне превратили некогда большой город.

"Он практически уничтожен. Не осталось ни одного целого здания. Русские обстреливают все, - отметил Марченко. - У них нет цели сохранить город. Единственная их цель - это убийство людей, геноцид украинского народа".

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Как отметил Марченко, "тактика, которую используют россияне, это тактика выжженной земли и они хотят уничтожить Бахмут, как уничтожили Мариуполь".

По его словам, в Бахмуте остаются 4-4,5 тыс. гражданских (до войны население города составляло около 75 тыс. человек). Они живут в убежищах, без газа, электричества и воды. "Гуманитарка приходит раз в месяц... Молюсь Богу, чтобы все, кто остается здесь, выжили", - рассказала местная жительница.

При этом заместитель городского председателя выразил уверенность, что не следует уступить россиянам ни дюйма украинской земли. "И причина, по которой мы не должны отдавать им в том, что вернуть контроль после захвата россиянами будет очень сложно", - пояснил он.

Ситуация в Бахмуте

Бахмут является самой горячей точкой на Донбассе. Бои за него идут не первый месяц. Российские оккупанты постоянно несут большие потери в живой силе на этом направлении.

При этом российская пропаганда уже не раз оглашала, что войскам Кремля уже удалось захватить город.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ пока не оставляют Бахмут.

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