Ситуация вокруг Бахмута является тяжелой, но несмотря ни на что остается контролируемой.
Об этом сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. По его словам, на этом направлении за сутки были убиты 155 оккупантов и еще более 200 - ранены.
"Ситуация вокруг Бахмута сейчас тяжелая... Бахмут на сегодня - это эпицентр войны. Только в районе самого города за сутки враг совершил 21 обстрел и произошло 9 боестолкновений. Всего в районе населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут и Ивановское было зафиксировано 131 обстрел врага из РСЗО и артиллерии и произошло 38 боестолкновений. Были убиты 155 оккупантов, 239 получили ранения, а троих взяли в плен", - рассказал Череватый.
При этом, заверил он, украинские защитники делают все, чтобы защищать Бахмут.
"Для врага этот город - приоритетная цель. Однако наше командование и личный состав делают все, чтобы защищать этот населенный пункт и при этом наносить максимальные потери врагу", - отметил Череватый.
Ситуация под Бахмутом
Как сообщал УНИАН, в Бахмуте и на его окраинах продолжаются интенсивные бои между украинскими военными и оккупантами. По данным британской разведки, оккупанты совершили дальнейшее продвижение на северные окраины города, которые сейчас являются рубежем, удерживаемым украинскими войсками и уязвимым для российских атак с трех сторон.
В то же время, как отмечает разведка, Украина укрепляет этот район элитными подразделениями. За последние 36 часов были уничтожены два ключевых моста в Бахмуте.
В разведке отметили, что контролируемые украинцами маршруты снабжения из города становятся все более ограниченными. По оценке, которую озвучивал министр обороны Украины Алексей Резников, враг ежедневно теряет около 500 военных.