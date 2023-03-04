В британской разведке отмечают, что контролируемые украинцами маршруты снабжения из города становятся все более ограниченными.

Ситуация вокруг Бахмута является тяжелой, но несмотря ни на что остается контролируемой.

Об этом сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. По его словам, на этом направлении за сутки были убиты 155 оккупантов и еще более 200 - ранены.

"Ситуация вокруг Бахмута сейчас тяжелая... Бахмут на сегодня - это эпицентр войны. Только в районе самого города за сутки враг совершил 21 обстрел и произошло 9 боестолкновений. Всего в районе населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут и Ивановское было зафиксировано 131 обстрел врага из РСЗО и артиллерии и произошло 38 боестолкновений. Были убиты 155 оккупантов, 239 получили ранения, а троих взяли в плен", - рассказал Череватый.

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При этом, заверил он, украинские защитники делают все, чтобы защищать Бахмут.

"Для врага этот город - приоритетная цель. Однако наше командование и личный состав делают все, чтобы защищать этот населенный пункт и при этом наносить максимальные потери врагу", - отметил Череватый.

Ситуация под Бахмутом

Как сообщал УНИАН, в Бахмуте и на его окраинах продолжаются интенсивные бои между украинскими военными и оккупантами. По данным британской разведки, оккупанты совершили дальнейшее продвижение на северные окраины города, которые сейчас являются рубежем, удерживаемым украинскими войсками и уязвимым для российских атак с трех сторон.

В то же время, как отмечает разведка, Украина укрепляет этот район элитными подразделениями. За последние 36 часов были уничтожены два ключевых моста в Бахмуте.

В разведке отметили, что контролируемые украинцами маршруты снабжения из города становятся все более ограниченными. По оценке, которую озвучивал министр обороны Украины Алексей Резников, враг ежедневно теряет около 500 военных.

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