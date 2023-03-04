По его словам, логистика ВСУ не уничтожена.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины пока не оставляют Бахмут Донецкой области. Там ведутся бои.

"Пока нет. Там продолжаются бои, есть проблемы... Там сегодня был командующий Сырский и соответственно оценена оперативная обстановка. Да, есть проблемы - взорвали мост, который позволял обеспечивать надлежащее снабжение Бахмута. Но там есть другие возможности, обеспечение продолжается. Соответственно оперативная обстановка такая же, как была вчера, позавчера и так далее. Идут интенсивные уличные бои", - отметил он во время стрима Юлии Латыниной.

Подоляк не понимает, почему многие фокусируются сейчас именно на Бахмуте. По его словам, такие же интенсивные бои ведутся сейчас еще на четырех-пяти ключевых направлениях в Донецкой и Луганской областях.

Советник главы ОП подчеркнул, что даже если фронт в районе Бахмута сдвинется на километр, это никак не повлияет на общую обстановку. Она стабильно тяжелая уже несколько месяцев, когда начались интенсивные бои и боевые столкновения контактного типа.

"Россия тратит максимально боеспособную свою часть... наверное, в принципе таких боеспособных подразделений у них больше не будет... Там за каждую улицу большой размен идет. Мы, например, отдаем улицу в размен на 2-3 тысячи уничтоженных российских военнослужащих", - сказал он.

Подоляк добавил, что разрушение мостов не уничтожило логистику ВСУ - она просто сдвинулась на несколько сотен метров.

"Так они (пути снабжения - УНИАН) есть и в других местах. Чуть дальше получается логистика доставки на полкилометра-километр. Там есть обходные трассы, грунтовые дороги", - объяснил он.

Ситуация возле Бахмута

Как сообщал УНИАН, ситуация вокруг Бахмута является тяжелой, но контролируемой.

По оценке министра обороны Украины Алексея Резникова, враг ежедневно теряет около 500 военных на этом направлении.

По данным британской разведки, Украина укрепляет этот район элитными подразделениями. За последние 36 часов были уничтожены два ключевых моста в Бахмуте.

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