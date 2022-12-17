По его словам, Силам обороны Украины нужно накапливать вооружение.

Вооруженные силы Украины умеют не только защищаться, но и наступать. Главнокомандующий ВС Валерий Залужный правильно говорит, что Силам обороны нужно формировать "бронекулаки", насыщаться дополнительной бронетехникой, которая может помочь как раз в наступательных операциях, которые были блестяще проведены в Харьковской и Херсонской области.

"Если нам предоставят такую помощь, о которой просит Залужный, я убежден, что мы быстро перейдем от разговоров о защите на любом направлении к вопросам наступления, особенно если это позволит погода и запасы боеприпасов", - заявил в эфире Апостроф TV капитан 103 бригады ТРО Александр Ганущин.

Ганущин подчеркнул, что поскольку возможностей российских учебных центров не хватает, часть мобилизованных перебросили в Беларуси и у россиян возникло желание сразу там на месте сформировать наступательный потенциал, который может создать проблемы украинцам на северном фронте.

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"Очевидно, это имел в виду наш министр обороны (Алексей Резников - УНИАН), и россияне готовятся к этому варианту уже давно", – считает он.

А сейчас, подчеркнул военный, рашисты бьют в тыл, пытаются заполучить нашу энергетическую инфраструктуру.

"Но как только нам дадут достаточно сил и средств для формирования ударных групп, вопросы пребывания россиян на временно оккупированных территориях будет измеряться днями, неделями, месяцами, но точно не годы", - отметил капитан ТРО.

Война в Украине: будет ли наступление из Беларуси

Россия всячески пытается втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Главнокомандующий ВСУ Залужный недавно заявил, что РФ готовит 200 тысяч военнослужащих для войны против Украины. Он убежден, что оккупанты предпримут еще одну попытку захватить Киев. Впрочем, аналитики Института изучения войны (ISW) считают маловероятными шансы россиян захватить Киев даже если они снова нападут с территории Беларуси.

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес считает, что Россия вряд ли сможет сконцентрировать необходимое количество хорошо подготовленных военных, чтобы начать новое наступление в феврале следующего года.

По словам президента Владимира Зеленского Украина осознает вероятность нового наступления РФ в 2023 году, ведь россияне никогда не отказывались от этого.

По данным ГУР, на сегодня Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины. Россия использует эту страну как полигон для обучения, тренировки частично мобилизованных, а также как база для поставок вооружений, в том числе тяжелых.

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