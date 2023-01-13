Под обстрел российской артиллерии попало пгт Двуречная Купянского района.

В результате обстрела российскими оккупантами Купянского района Харьковской области погибли две женщины.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Под обстрел российской артиллерии попало пгт Двуречная.

"По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59-ти и 64-х лет. Еще одна 63 - летняя женщина получила ранения, она госпитализирована", - отметил глава ОВА.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 января Россия обстреляла Харьков из РСЗО "Смерч", было попадание в состав пиротехники в Киевском районе города. Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий.

Ранее, 9 января Российская Федерация цинично нанесла ракетный удар по рынку поселка Шевченково. В результате атаки пострадали семь человек, среди них - ребенок. Два человека скончались.

Тем временем в ВСУ опровергают сообщения россиян о захват Соледара Донецкой области. Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что ожесточенные бои продолжаются в городе.

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