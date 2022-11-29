Гайдай подчеркнул, что оккупанты и дальше грабят украинские города.

Сегодня, 29 ноября, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обнародовал фото с Рубежного и видео из Северодонецка - двух городов в Луганской области, которые временно оккупировала российская армия.

На своей странице в Telegram он поинтересовался, что чувствуют северодончане и рубежане, которые смотрят на эти фото и видео?

Видео дня

"Кто-то эвакуировался в первые дни - недели вторжения и еще запомнил свой родной город более-менее "живым". Кто-то ехал в уже сверхсложное время и видел, как город с каждым выстрелом разрушали все сильнее... Когда мы деоккупируем Северодонецк и Рубежное мы ужаснемся ... То, что мы увидим, если зайдем в города - еще раз разобьет сердца - ибо это хуже Припяти... Это, когда чувство хоть как-то жизнь там вообще отсутствует", - отметил Гайдай.

По его словам, города очень разбиты.

"Россияне сделали все, чтобы убить наши населенные пункты, а сейчас продолжают их грабить. Орки понимают, что мы близко... Нас ждет очень много работы после возвращения и не только в эти города... Вся Луганщина уже заждалась!" - добавил Гайдай.

Война в Украине: ситуация на Луганщине

Напомним, 24 июня 2022 года глава Луганской ОВА Гайдай первым рассказал о вынужденном выходе украинской армии из Северодонецка. В дальнейшем эту информацию подтвердил мэр города и пресс-центр Генштаба.

В Национальной гвардии тогда объяснили, что город разрушен на 90% и защищать его нет смысла.

Как писал УНИАН, в Луганской области оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

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