"Бавовна" прилетела в общежитие в Сватово, где жили русские.

В Луганской области, во временно оккупированном городе Сватово, к наемникам ЧВК "Вагнера" пожаловал HIMARS. Рашисты отдыхали в общежитии и не ждали "бавовны".

От встречи с HIMARS оккупантов "разорвало от счастья", последствия удара показали в Telegram-каналах. Те "вагнеровцы", которым удалось выжить, снимали все на видео и не скрывали, что они напуганы.

Так, рашист жаловался на камеру, что "бавовна" разнесла общежитие, в котором они жили. Впоследствии он увидел едва живого "вагнеровца", которого придавило тело другого оккупанта.

Видео дня

На протяжении видео россияне не могли понять, что им делать. Они будто пытались угадать, кто жив, а кто нет. Официально информацию о "бавовне" еще не комментировали. Впрочем, РФ редко признает потери и пытается умалчивать о "прилетах" до последнего.

Вероятно, уточненной информацией относительно удара по "вагнеровцам" в Сватово впоследствии поделятся украинские военные.

РФ теряет живую силу в Украине

Как уже сообщал УНИАН, за прошедшие сутки ВСУ отбили многочисленные атаки оккупантов в Луганской и Донецкой областях. Россияне нанесли 11 авиационных ударов по позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения. Однако рашисты все не могут добиться успеха.

В ответ на попытки атаковать защитники Украины устроили оккупантам "ад" и нанесли новые удары. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления рашистів.

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