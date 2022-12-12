В Луганской области, во временно оккупированном городе Сватово, к наемникам ЧВК "Вагнера" пожаловал HIMARS. Рашисты отдыхали в общежитии и не ждали "бавовны".
От встречи с HIMARS оккупантов "разорвало от счастья", последствия удара показали в Telegram-каналах. Те "вагнеровцы", которым удалось выжить, снимали все на видео и не скрывали, что они напуганы.
Так, рашист жаловался на камеру, что "бавовна" разнесла общежитие, в котором они жили. Впоследствии он увидел едва живого "вагнеровца", которого придавило тело другого оккупанта.
На протяжении видео россияне не могли понять, что им делать. Они будто пытались угадать, кто жив, а кто нет. Официально информацию о "бавовне" еще не комментировали. Впрочем, РФ редко признает потери и пытается умалчивать о "прилетах" до последнего.
Вероятно, уточненной информацией относительно удара по "вагнеровцам" в Сватово впоследствии поделятся украинские военные.
РФ теряет живую силу в Украине
Как уже сообщал УНИАН, за прошедшие сутки ВСУ отбили многочисленные атаки оккупантов в Луганской и Донецкой областях. Россияне нанесли 11 авиационных ударов по позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения. Однако рашисты все не могут добиться успеха.
В ответ на попытки атаковать защитники Украины устроили оккупантам "ад" и нанесли новые удары. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления рашистів.