По мнению военно-политического обозревателя, до конца 2022 года произойдет еще несколько интересных событий.

Ситуация в Луганской области все больше напоминает происходящее в Харьковской области несколько месяцев назад. Российские оккупанты рассматривают вариант бегства в районе Кременной. Не лучше ситуация обстоит в районе Белогоровки.

Как написал в Telegram военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в районе Кременной российские оккупационные войска рассматривают вариант отступления к линии Кудряшовка-Варваровка даже за пределы Рубежного.

"И это может означать только то, что юго-западное подбрюшье начнет сыпаться раньше Сватовской локации. Как бы там ни было, а Луганский плацдарм все больше приобретает очертания Харковщины образца пары месяцев назад. Примечательно, что на фоне понимания своего плачевного положения здесь и накачивания зоны людским ресурсом РОВ (российские оккупационные войска – ред.) не способны обеспечить нужное количество артиллерии", – отметил эксперт.

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По словам Коваленко, "абсолютно бессмысленная рефлексия по удержанию Луганщины является демонстрацией и весьма ограниченного артиллерийского ресурса" оккупантов. А без артиллерии россияне не смогут вести боевые действия, сколько бы людей они не стянули на передовую.

"Кстати, с людским ресурсом так же начинаются перебои. Первоначальный потенциал чмобиков себя исчерпал и сейчас, в условиях ограниченной логистики, ни о какой полноценной ротации речи для подразделений РОВ не идет, что так же не может не радовать", – добавил обозреватель.

В то же время в районе Белогоровки российские оккупанты повторяют тактику, которая использовалась на Харьковском направлении.

"В районе Белогоровки российские оккупанты, как породистые лемминги, продолжают реализовывать тактику, которая использовалась ими в районе Гусаровки, которую они пытались давить с Балаклеи. Чем это закончилось, мы все прекрасно помним. Но очень хорошо, что этого не помнят в РОВ. Осознавая угрозу со стороны трамплина в виде Белогоровки для своей лисичанско-северодонецкой агломерации, РОВ забрасывают ее ресурсом в безуспешной попытке отбить у ВСУ. Но вместо результата оккупанты лишь истрачивают свой ресурс. И вот чем они не лемминги?" – подчеркнул Коваленко.

По мнению эксперта, ситуация разивается таким образом, что в то время как оккупанты в Кременной утрачивают возможность сдерживать контрнаступление ВСУ, и всерьез рассматривается вывод из нее подразделений, южнее оккупанты собственноручно демилитаризуют ограниченный ресурс, еще недавно выглядевший весьма угрожающе.

"Я так думаю, что до конца 2022 года произойдет ещё несколько весьма интересных событий, которые с момента начала частичной мобилизации лишь подтвердят, что любой ресурс, должен обеспечиваться комбинированным потенциалом средств, а не только сил", – резюмировал Коваленко.

Ситуация в Луганской области: что известно

В воскресенье, 11 декабря 2022 года, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что вблизи Кременной и Сватово Вооруженные Силы Украины имеют определенный успех.

12 декабря в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районе 11 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине.

Ранее также стало известно, что в Луганской области, во временно оккупированном городе Сватово, к наемникам ЧВК "Вагнера" пожаловал HIMARS. Рашисты отдыхали в общежитии и не ждали "бавовны".

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