В Луганске на территории городского кожно-венерологического диспансера проходят лечение раненые представители ЧВК "Вагнер".

Российские захватчики используют сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Враг и дальше использует сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военнослужащих оккупационных войск и наемников частных военных кампаний", - говорится в сообщении.

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Так отмечается, что в городе Луганск, на территории городского кожно-венерологического диспансера, проходят лечение раненые представители ЧВК "Вагнер".

Война в Украине: потери РФ

Как писал УНИАН, ВСУ продолжают "крошить" оккупантов. Так, по состоянию на 14 декабря общие боевые потери противника среди личного состава составили около 96 тысяч. Из них 740 человек ликвидированы за последние сутки.

В конце ноября в Луганской области заявили, что в захваченном Луганске ранеными россиянами переполненные по меньшей мере четыре больницы, в частности, так называемая "Республиканская". Не хватает помещений для госпитализации и в Антраците, Лутугино и Старобельске.

В оккупированной Горловке российские захватчики перепрофилировали гражданскую больницу на военный госпиталь.

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