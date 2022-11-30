Тем временем в Горловке российские захватчики перепрофилировали гражданскую больницу на военный госпиталь.

За прошедшую неделю в больницы Донецка доставлены более 720 раненых оккупантов. Медицинские учреждения переполнены рашистами. Между тем ВСУ снова мощно ударили по врагу, за прошедшие сутки они нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники

На своей странице в Facebook Генштаб ВСУ сообщает, что во временно оккупированной Горловке одна из гражданских больниц перепрофилирована в военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускают исключительно медицинский персонал.

"В течение прошлой недели в лечебные учреждения временно оккупированного города Донецк доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

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В течение текущих суток украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также противник получил 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов, а наши воины сбили 3 БпЛА типа "Орлан-10".

"А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов", - добавили в Генштабе.

Потери РФ в Украине: как ВСУ дают "по зубам" рашистам

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат. По состоянию на 29 ноября Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны уничтожили более 88 тысяч оккупантов. Потери РФ стремительно растут.

30 ноября Генштаб сообщил, что ВСУ отбили вражеские атаки в районах шести населенных пунктов.

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