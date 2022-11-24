В Луганске переполнена "республиканская" больница.

В захваченном Луганске ранеными россиянами переполнены по меньшей мере четыре больницы, в частности, так называемая "республиканская".

Не хватает помещений для госпитализации и в Антраците, Лутугино и Старобельске, об этом в своем Telegram сообщает Луганская областная военная администрация.

"...В каждом из этих городов сотни раненых частично мобилизованных россиян", - отметили в ОВА.

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Напомним, российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ "частичную" мобилизацию. Также оккупанты активно "мобилизовали" жителей захваченных территорий.

Ситуация в Луганской области во время войны с Россией - важнейшие новости

Армия Украины начали активно контрнаступать в конце лета на ряде направлений. По состоянию на 14 ноября в Луганской области деоккупировано 12 населенных пунктов.

23 ноября в Луганской областной военной администрации сообщили, что на захваченной части региона в некоторых населенных пунктах противник "мобилизовал" почти всех мужчин. В ОВА также поделились, что противник потерял "козырь".

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