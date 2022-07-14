Есть погибшие и пострадавшие при обстреле.

Появилось видео последствий ракетного обстрела Винниц і российскими оккупантами днем 14 июля.

Один из роликов опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Одна из ракет в Виннице упала рядом с новым роддомом", – сообщил он.

На другом видео видна окровавленная детская коляска, лежащая рядом с пешеходным переходом.

Ракетный удар по Виннице 14 июля: что известно

Днем 14 июля в Виннице прогремело несколько взрывов. Сначала в городском совете рассказали об одном взрыве, а затем дополнили информацию. Жители Винницы опубликовали фото столба дыма над городом без привязки к местности. Они также сообщили, что слышали несколько взрывов.

Председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов подтвердил удары по городу. Четыре ракеты над областью сбили силы ПВО, сообщил он.

Позже стало известно, что, по предварительной информации, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома. Есть данные о шести раненых и двух погибших, среди которых маленький ребенок.

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