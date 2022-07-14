Появились фото и видео последствий ракетного обстрела Николаева утром 14 июля.
Снимки и видеозаписи опубликовало главное управление ГСЧС в Николаевской области.
"Утром 14 июля Николаев и Баштанка в очередной раз подверглись враждебному обстрелу. Оккупанты снова целили по гражданским: есть попадания в учебные заведения, объекты инфраструктуры, а также в жилой дом", – говорится в сообщении.
Сообщается, что в Николаеве в результате обстрела зафиксированы частичные разрушения гостиницы и образовательных учреждений. Информация о пострадавших уточняется.
Обновлено. Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал фото одной из школ, пострадавших утром в Николаеве.
"В одной школе полностью построена часть здания, в другой - выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад", - сообщил он.
По словам Сенкевича, кроме учебных заведений повреждены здания частного бизнеса, общественный транспорт и многоквартирные дома.
Кроме того, в сети появилось видео двойного "прилета2 рано утром по одной из школ Николаева.
Ракетный обстрел Николаева 14 июля: что известно
Напомним, мощные взрывы прогремели в Николаеве в четверг, 14 июля. Всю ночь в городе звучала воздушная тревога. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что российские захватчики ударили ракетами по гражданским объектам.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что известно об одном раненом, жертв нет.