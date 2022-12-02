По мнению Олега Жданова, победа Украины может быть следующей весной, но при условии поставки Западом больших объемов оружия.

ВСУ могли выгнать российских оккупантов из Украины до конца года, но из-за отсутствия большого количества вооружения победа откладывается на следующий год.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в интервью OBOZREVATEL. Он подчеркнул, что украинской армии не хватает дальнобойных ракет.

"Единственное, что может достать вглубь России - это ракетное вооружение. Но пока нам не хотят давать даже оперативно-тактические ракеты на 300 километров. Говорить о том, чтобы нам дали ракеты с дальностью пуска 500-1000 километров, вообще не приходится. То есть даже если мы на словах получим поддержку, физически не сможем наносить удары из-за отсутствия таких вооружений", - сказал полковник ВСУ.

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По мнению Жданова, победа Украины может быть следующей весной, но при условии поставки Западом больших объемов оружия. Реалии будут зависеть от военной поддержки Украины партнерами.

"Мы имели шанс закончить горячую фазу войны до конца этого года, но нас не обеспечили вооружением. И теперь мы откладываем этот шанс еще на полгода, на лето 2023-го. Дадут вооружение - все будет в порядке. Не дадут - снова будет позиционная война на истощение, причем с обеих сторон", - добавил эксперт.

Война в Украине - последние новости

Начав полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля этого года, Россия смогла захватить лишь один областной центр, и тот не смогла удержать - в ноябре Херсон был освобожден от российских оккупантов.

На провалы российской армии на поле боя россияне и их руководство реагируют истерическими обстрелами гражданской инфраструктуры, в том числе - объектов энергетики. Оставляя украинцев без света, россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране, однако лишь усиливают неприязнь к себе. Всю такую неприязнь уже хорошо почувствовали на себе более 90 тысяч россиян, которые пришли на нашу землю с оружием и были ликвидированы тем или иным образом нашими ВСУ.