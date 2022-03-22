Сейчас 15-летний Андрей с многочисленными травмами находится во львовской больнице.

Оккупанты разрешили нескольким автомобилям выехать из оккупированного села на Черниговщине заминированной дорогой. При взрыве машины 15-летнему Андрею удалось выжить, а мать умирала на его глазах.

О том, как это было, он рассказал ТСН.

Анатолий, отец парня, вывез жену и сына в село в 15 километрах от Чернигова, когда оккупанты добрались до города, а сам - пошел в тероборону. Через несколько дней оккупант добрался и до мирной Ивановки.

Как рассказывает черниговчанин, оккупанты сначала обстреляли его двор, а потом - пришли в погреб, где прятались его жена и сын.

"Русские разрушили мой дом. Расстреляли из автоматов двери", - говорит он.

Сам парень вспоминает: в разговоре оккупанты рассказывали, что приехали на эту землю, чтобы освободить жителей от нацистов и бандеровцев.

"Ну, а что ты им скажешь, когда на тебя направлено шесть или более стволов автоматов, у тебя во дворе стоит танк?",- рассказывает он.

В конце концов военные позволили семье Анатолия и еще одной семье покинуть захваченное село. Разрешили, потому что знали - дорога заминирована.

Из пассажиров машины - 3 взрослых и 3 детей - после взрыва выжили только дети. 15-летний Андрей собственными глазами видел, как умирала его мать.

"Что-то на трассе было притрушено сеном. Я увидел желтую вспышку перед глазами, звон в ушах. Потом помню, как проснулся на дороге, увидел, как горит моя мать. Она была еще жива тогда. И потом услышал артиллерийские выстрелы", - рассказывает он.

Андрею удалось доползти до ближайшего двора, селяне вызвали "скорую". Сейчас парень с многочисленными травмами (переломы обеих ног, ключицы, травма черепа, поврежден слух) находится во львовской больнице.

"Он у меня боец, держится, не шумит, не плачет. Наши потери не напрасны. Это та цена, которую мы вынуждены платить за нашу независимость", - говорит его отец.

Мать парня до сих пор не могут похоронить из-за постоянных обстрелов.

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