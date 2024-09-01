Оккупанты ударили по зданию в жилом микрорайоне.

Вечером в воскресенье, 1 сентября, российские захватнические войска нанесли удар по учебному заведению в городе Сумы. В результате атаки пострадали люди.

Как сообщается в Telegram-канале Сумской областной военной администрации, россияне ударили ракетой по помещению, в котором расположены центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. Само здание находится среди жилого микрорайона города.

"На месте работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются. Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей!" - добавили в военной администрации. Видео дня

Обновлено в 22:28: Общественное сообщило, что в Сумах слышали звук взрыва.

Обстрелы Сумщины

Как известно, пограничная область подвергается систематическим российским обстрелам с самого начала полномасштабной войны.

Сегодня днем прокуратура Сумской области сообщила, что вчера российские оккупационные войска аткували баллистикой колонну зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков".

В результате этой атаки погиб 23-летний водитель грузовика, еще четверо водителей получили ранения. Кроме того, обстрелы привели к возгоранию одного грузового автомобиля и повреждению около 20-ти.

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