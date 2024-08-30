Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара.

Ночью российские оккупанты нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего возник пожар, есть пострадавшие и погибшие.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Сумской областной военной администрации, в результате пожара наблюдалось задымление воздуха в отдельных микрорайонах города.

"Поэтому жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки", - отметили в ОВА и добавили, что над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы.

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В то же время Сумская областная прокуратура сообщает, что около 01:30 враг нанес авиаудар по предприятию в г. Сумы.

"В результате атаки оккупантов ранены, по предварительным данным, девять человек. Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора уточнили, что ударом было повреждено предприятие, которое занимается изготовлением упаковки для детского питания, соков, бытовой химии и т.д.

Как отметил в своем Telegram-канале командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, в ночь на 30 августа враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска - Россия.

"В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БпЛА "Shahed-131/136", четыре - локально потеряны (упали самостоятельно)", - сообщил он.

Олещук также отметил, что противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.

Обновлено в 11:33. Позже в прокуратуре Сумской области проинформировали, что в больнице скончалась 48-летняя женщина, которая была ранена во время авиаудара по Сумам.

Обновлено в 12:36. Под завалами спасатели обнаружили тело 37-летней женщины. Таким образом, количество погибших в результате удара возросло до двух.

Война в Украине - атаки РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 августа российские оккупанты нанесли удар по гостинице в городе Кривой Рог, в результате чего погибли четыре человека и пятеро пострадали. Атака частично разрушила четырехэтажное здание. Было повреждено около 15 домов, кафе и магазины, около 20 машин.

28 августа в Кривом Роге был день траура и оккупанты снова ударили по городу. Пострадало девять человек. Взрывной волной и обломками были повреждены более 230 авто, административные здания, СТО и другие гражданские объекты.

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