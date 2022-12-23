"Карьерный взлет" предателя ярко закончился, он получил "по заслугам".

Одним из пострадавших после взрыва авто в Мелитополе оказался местный полицейский-коллаборант.

Речь идет о бывшем сотруднике внутренней безопасности Национальной полиции Андрее Блавацком. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Как отметил мэр, после оккупации Мелитополя коллаборант получил от захватчиков место "начальника линейного отдела милиции". "Сегодня карьерный взлет предателя так же ярко закончился", - добавил мэр города.

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Он уточнил, что от взрыва Блавацкому оторвало ногу. "Сейчас стоит вопрос, останется ли вторая нога", - отметил Федоров и добавил, что предатель получил "по заслугам".

Ликвидация предателей и оккупантов в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 февраля, в центре оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел взрыв: подорвалась машина российских оккупантов.

После взрыва российские пропагандисты с места события сообщали, что в салоне автомобиля, предположительно, сработала самодельная бомба, а внутри находились сотрудники российской ФСБ, одному из которых оторвало конечность. Состояние другого оккупанта не уточняли - предположительно, он тоже ранен.

Это не первый случай взрывов в Мелитополе, в результате которых погибают и получают ранения российские оккупанты и их местные коллаборанты. Кроме регулярных ударов ВСУ по их базам в городе действуют еще и наши партизаны.

Например, в сентябре в результате взрыва в Мелитополе был ликвидирован один из полицейских-коллаборантов. Как рассказал тогда мэр города Иван Федоров, ликвидированный Денис Стефанков был одним из 118 предателей-полицейских, которые перешли на сторону врага.

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