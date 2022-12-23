Относительно пассажиров и их состояния, по словам Федорова, информация уточняется.

В центре оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел взрыв, подорвалась машина российских оккупантов, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"В центре Мелитополя раздался громкий взрыв. По данным очевидцев, взорвана машина, которой пользовались рашисты", - отметил он.

Относительно пассажиров и их состояния, по словам Федорова, информация уточняется.

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ОБНОВЛЕНО 12:38 Взрыв подтверждают и оккупационные власти. Пропагандистский ресурс ТАСС пишет со ссылкой на "гауляйтера" Рогова, что взрыв произошел вблизи местного парка.

Сообщается о двух раненых.

Пропагандисты с места происшествия отчитываются, что в салоне автомобиля, вероятно, сработала самодельная бомба, внутри находились сотрудники ФСБ. Одному, как утверждают кремлевские прихвостни, оторвало конечность. Состояние другого ФСБшника не уточняют – вероятно, оно тоже ранен.

Взрывы в Мелитополе и ситуация на фронте - актуальные новости

Украинские войска регулярно бьют по оккупантам в Запорожской области, парализуя движение врага и его оборонную способность.

Недавно взрывы прогремели в логове ФСБ в Мелитополе, на блокпосте противника в 20 км от города и на месте базирования радиолокационной станции.

Кроме того, "хлопок" посетил базу россиян в здании местного лицея.

Сейчас продолжаются ожесточенные бои за Донецкую область. За прошедшие сутки украинские титаны отбили штурмы врага под Бахмутом, разбив отряды террористов.

Отдельно Генштаб сообщает об отражении атак россиян в районах еще 18 населенных пунктов.

На юге русские войска окапываются в попытке защититься от контрнаступления ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 100 тысяч террористов и тысячи единиц вражеской техники.

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