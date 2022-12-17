Русские, которым удалось выжить, бежали в село и в панике искали спасения.

В субботу, 17 декабря, украинские воины разгромили базу российских оккупантов вблизи села Троицкое Мелитопольского района.

Как сообщает местное издание "Риа Мелитополь" со ссылкой на очевидцев, в базу РФ попала украинская артиллерия. Именно туда россияне свезли бронированную и автомобильную технику, а также личный состав.

"Как сообщают местные жители, утром вблизи Троицкого был ад. В деревню прибежали те рашисты, кому удалось выжить. Были в грязи и кричали во всю: "Нас накрыли! Все горит!". Детонация продолжалась еще где-то два часа", - отмечает издание.

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По данным СМИ, координаты дислокации скопления вражеской группировки разведчики подразделения ССО Бандерлоги засекли несколько дней назад. После отслеживания передвижения противника и обработки данных артиллерия удачно отработала цель.

Потери РФ уточняются. Генштаб об операции в Троицком пока не сообщает.

ВСУ уничтожают оккупантов под Мелитополем

В течение последних нескольких недель украинские воины нанесли несколько мощных ударов по базам и скоплениям оккупантов на Мелитопольском направлении. 4 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что на Запорожском направлении за неделю наши воины уничтожили не менее 20 вражеских военных, ликвидированы более 1 тыс. захватчиков.

15 декабря Генштаб ВСУ раскрыл, что 13 числа наши воины в области ликвидировали склады боеприпасов оккупантов, несколько единиц вражеской техники и вооружения, и были ранены более 200 противников.

По прогнозу военного летчика-инструктора, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, что на части Запорожской области оккупанты могут отступить.

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