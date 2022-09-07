Женщина видит защитников Мариуполя только на видео, которые часто выкладывают пропагандисты.

Екатерина Плечистова - жена защитника "Азовстали", который сейчас находится в плену. Она рассказала, что ей известно о состоянии военных. По ее словам, пленные защитники Мариуполя очень истощены, они весят по 50 килограммов.

Об этом Плечистова рассказала "24 каналу".

Жена защитника "Азовстали" отметила, что пленных почти не кормят, они очень похудели. По ее словам, сейчас военные весят примерно по 50 килограммов и очень плохо выглядят.

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Также состояние защитников "Азовстали" прокомментировала Анна Науменко - невеста одного из защитников, который тоже находится в плену. Она рассказала, что родные военных не верят тому, что сообщает РФ. Страна-агрессор уже публиковала списки якобы погибших в Еленовке, однако семьи защитников Мариуполя не могут доверяться информации от РФ.

"В Telegram также часто появляются видео с нашими воинами из больницы в Донецке, имеют вид они крайне плохой. Хоть какую-то одежду им дали, хоть что-то", - рассказала невеста пленного защитника "Азовстали".

Защитники "Азовстали" в плену: что известно

Как сообщал УНИАН, российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов с Мариупольского завода "Азовсталь".

29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитники, среди них - 95 защитников "Азовстали".

За месяц, в ночь на 29 июля, в результате действий оккупантов было уничтожено здание на территории бывшей исправительной колонии в пгт Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области, в которой содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК-Евгения Пригожина.

6 августа Мариупольский горсовет заявила, что враг устанавливает клетки для показательного "суда" в городской филармонии. Впоследствии главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о подготовке к проведению показательного судилища.

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар.

Президент Владимир Зеленский, комментируя возможность псевдосудилища над украинскими защитниками в Мариуполе, заявил, что это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны.