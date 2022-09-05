Семьи военнопленных просят украинцев выходить на площади своих городов, распространять информацию в соцсетях о войне и преступлениях РФ.

Родные защитников "Азовстали" призывают мир не допустить проведения трибунала над военнопленными защитниками Мариуполя.

Видеообращение родных обнародовала Мариупольский городской совет.

В видео они призвали Европейский суд по правам человека, ООН, Международный Комитет Красного Креста сделать все, чтобы оккупанты и коллаборанты не смогли провести трибунал над героическими защитниками Мариуполя.

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Также родные обратились к украинцам с просьбой выходить на площади своих городов, распространять информацию в соцсетях о войне и преступлениях РФ. Они подчеркнули, что мир должен знать о подвигах украинских воинов и жестокости оккупантов.

Как сообщал УНИАН, российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов мариупольского завода "Азовсталь".

29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника, среди них - 95 защитников "Азовстали".

Через месяц, в ночь на 29 июля, в результате действий оккупантов было уничтожено здание на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, в которой содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

6 августа Мариупольский горсовет заявила, что враг устанавливает клетки для показательного "суда" в городской филармонии. Впоследствии главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о подготовке к проведению показательного судилища.

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар.

Президент Владимир Зеленский, комментируя возможность псевдосудилища над украинскими защитниками в Мариуполе, заявил, что это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны.

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