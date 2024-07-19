Гидролог развеял мифы россиян о затоплении Киева и объяснил, почему это невозможно.

Россияне думают, если им удастся взорвать дамбы Киевской и Каневской ГЭС, то столицу затопит, но это не так. Большая часть города находится на высотах 140-150 метров, а Киевское водохранилище имеет отметки в 103 метра, рассказал гидролог и географ Виктор Вишневский в эфире Украинского радио.

"Не может Киев быть затоплен хотя бы потому, что большая часть его территории - на высотах 140-150 метров, а Киевское водохранилище имеет отметки в 103 метра. Поэтому это нереально, ведь не может то, что есть внизу, например, океан, затопить что-то на высоте, тот же Тибет", - пояснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что Киевское водохранилище имеет такую же площадь как сам Киев, это примерно 900 квадратных километров. Поэтому, даже если допустить прорыв такого объема воды, его все равно не хватит для затопления.

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"Конечно, вода будет двигаться вниз и расчеты возможного затопления выполнялись, но тоже в теоретическом аспекте, когда, к примеру, вместо гидроузла образуется отверстие шириной, например, в 100 или 200, 300 метров. Если вдруг образуется отверстие в 100 метров, то, по расчетам, Киев фактически не затапливается, за исключением небольшой территории, которая тяготеет к самому Днепру. В частности, речь идет о Нижних садах", - добавил Вишневский.

Также гидролог указал, что Киевская ГЭС достаточно прочная, ее турбины расположены не в открытом помещении, а глубоко под землей. И даже ракетным ударом их фактически невозможно разрушить.

Что касается Каневской ГЭС, то эксперт рассказал, что она на 8 лет новее, чем Киевская и даже немного мощнее. По его словам, на Каневской ГЭС установлено 24 гидроагрегата, в то время, как на Киевской - 20.

Угрозы для Киевской ГЭС - что нужно знать

Как ранее писал УНИАН, 12 июля спикер российского МИД Мария Захарова заговорила о разрушении дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Российские пропагандисты уже призвали затопить Киев.

В то же время генерал-майор СБУ рассказал, что заявления РФ о разрушении в Украине дамб двух водохранилищ лишь "пугалка". Виктор Ягун отметил, что у россиян не хватит мощности для разрушения дамб Каховской и Киевской ГЭС извне.

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