Киевская ГЭС сегодня круглосуточно охраняется военными.

Протяженность Киевского водохранилища - 110 км, его отделяет плотина длиной 280 метров. Это водохранилище создали в 60-х годах прошлого века, саму дамбу построили из бетона и камня, но российские пропагандисты начали разгонять ИПСО (информационно-психологическую операцию), мол, Киевская ГЭС на грани аварии.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", обычно такие заявления россияне делают перед тем, как сами вызывают техногенные катастрофы. Так было с обстрелом Мариупольского драмтеатра, где скрывалось мирное население, и так было с Каховской ГЭС, когда оккупанты подорвали изнутри.

Но может ли враг подорвать Киевскую дамбу? "Нет", - заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота:

"Они не могли этого сделать, когда были в 5 км от станции в Дымере, не смогут и сегодня".

По словам Сироты, Киевская ГЭС сегодня круглосуточно охраняется военными. Но оккупанты все же могут попытаться нанести массированный ракетный удар по этому объекту, заявляет командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника", - подчеркнул он.

А журнал Forbes подсчитал: для подрыва гидроэлектростанции требуется 215 ракет HIMARS или 40 ракет Storm Shadow, которые должны взорваться одновременно. Но у врага их нет, а все остальные ракетные удары, в том числе баллистические, Киевская ГЭС выдержит, говорят военные.

Тем более, небо вокруг столицы, в том числе и Киевской ГЭС, надежно защищает современная западная ПВО. И даже если врагу удастся повредить металлические затворы плотины, произойдет постепенная неконтролируемая утечка воды, которая повлечет кратковременное и несущественное подтопление, говорится в сюжете.

Россия подорвала Каховскую ГЭС

В ночь на 6 июня 2023 года Россия подорвала Каховскую ГЭС, разрушив станцию, она не подлежит восстановлению. Кроме того, этим шагом оккупанты поставили угрозу безопасности Запорожской АЭС, ведь уровень воды в пруду-охладителе может упасть.

РФ вызвала масштабную экологическую катастрофу, взорвав Каховскую ГЭС, - началось затопление населенных пунктов, из-за чего была объявлена эвакуация населения. В ряде городов и сел Днепропетровской области начались проблемы с подачей воды.

Зеленский после трагедии заявил, что подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.

В Европейской комиссии да в Белом доме подчеркнули, что ответственность за теракт на Каховской ГЭС несет Россия.

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