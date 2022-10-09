Илон Маск убежден, что вероятность ядерной войны стремительно растет.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину основатель SpaceX Илон Маск заявил о том, что риски ядерного конфликта возрастают.

Об этом Маск написал в своем Twitter.

"Вероятность ядерной войны стремительно растет", — заявил Маск в ответ одному из пользователей соцсети, который размышлял о шансах неминуемой глобальной ядерной войны.

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Скандальные комментарии Илона Маска относительно ситуации в Украине

3 сентября американский предприниматель Илон Маск опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине.

По мнению Маска, военную агрессию России остановит проведение повторного голосования на оккупированных российскими войсками территориях Украины под наблюдением ООН. При этом Маск путал понятия "референдум" и "выборы", называя то, что произошло в 4 областях Украины 23-27 сентября, "выборами".

Также он убежден, что Украине надо отказаться от Крыма и обеспечить водоснабжение полуострова. Мол, попытка вернуть Крым повлечет много жертв и может спровоцировать ядерный удар.

Более того, миллиардер выступил за нейтральный статус для Украины.

На сообщения Маска отреагировали не только возмущенные пользователи Сети, но и президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя его заявления, подчеркнул, что не стоит прикрывать словом "мир" призывы к захвату новых территорий и убийству тысяч невинных украинцев.

А президент Литвы Гитанас Науседа предложил миллиардеру представить, что кто-то пытается украсть колеса его Tesla и утверждает, что они проголосовали за это.

Позже в Белом доме также прокомментировали "мирный" план Маска, подчеркнув, что любые решения по Украине должны обсуждаться с Украиной.

В России "мирную инициативу" Маск восприняли крайне положительно.

В конце концов Маск решил исправить ситуацию и заявил, что "очень поддерживает Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой ущерб Украине и, возможно, миру".

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