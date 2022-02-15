По мнению Верещук, эскалация может произойти или не произойти независимо от этого решения президента РФ.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, вероятна ли очередная эскалация ситуации на Донбассе в случае признания Россией "Л/ДНР".

Об этом она заявила в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос, предусматривает ли украинская власть, что в случае признания Россией "Л/ДНР" может начаться очередная фаза военной эскалации на Донбассе.

"Она может начаться и если будет признание, и если не будет. Это зависит не от признания "Л/ДНР" или каких - то других квазиобразований", - отметила Верещук.

Она подчеркнула, что для Украины такое признание будет означать, что она имеет право, которым сегодня уже воспользовалась в виде постановления Верховной Рады, обращаться к международным платформам с требованием ввести дополнительные санкции и принять дополнительные меры в отношении Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, в январе в Госдуме России фракция коммунистов зарегистрировала проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

15 февраля Госдума РФ поддержала это обращение и направила его к Путину.

В этот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сообщила международным партнерам, что возможное признание Россией оккупационных администраций "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.

В то же время, Верховная Рада приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

ВР призвала международные организации не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации безопасности в мире в целом, и в Украине, в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями РФ на временно оккупированных территориях Украины, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

Вас также могут заинтересовать новости: