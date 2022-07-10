Это касается временно оккупированных территорий Херсонщины, а также Донетчины - Краматорска, Славянска, Бахмута.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук назвала регионы страны, жителям которых нужно немедленно эвакуироваться.

Об этом Верещук сообщила в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, с чем связан призыв к жителям временно оккупированных территорий Херсонской области эвакуироваться всеми возможными способами.

"Это связано с тем, что наша армия начинает контрнаступление. Я не знаю, в каких это будет временных рамках. Но точно знаю, что там не должно быть женщин и детей. И они не должны становиться "живым щитом" между нашей армией, нашими Вооруженными силами и врагом. Враг должен быть уничтожен", - акцентировала Верещук.

Она подчеркнула, что призыв к жителям покинуть временно оккупированные территории связан с заботой о жизни людей и их безопасности.

"Очевидно, что это будут бои, это будут артиллерийские обстрелы и гражданские люди не должны от этого страдать. Поэтому мы призываем срочно эвакуироваться", - пояснила Верещук.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказала по вопросу эвакуации в Донецкой области, что нужно делать жителям Краматорска, Славянска, Бахмута.

"Прислушаться к рекомендациям руководства областных военных администраций. Я знаю Павел Кириленко (председатель Донецкой ОВА - УНИАН) постоянно уделяет внимание эвакуационным мероприятиям. И сделать то, что просят местные власти - эвакуироваться. Плотность обстрелов, их периодичность говорит о том, что она только будет расти", - акцентировала Верещук.

Она добавила, что эвакуироваться жителям Донбасса нужно даже учитывая ситуацию с вероятными проблемами в регионе с электричеством, газоснабжением и отоплением в холодное время года.

"То, как российский оккупант прицельно перебивает электричество, перебивает кабели и средства питания, газопроводы и трубопроводы, которые потом не смогут отремонтировать наши коммунальные службы. Все это говорит о том, что нужно эвакуироваться, понимая, что зима будет очень тяжелой", - подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНИАН, 5 июля председатель Донецкой ОВА отметил, что процесс эвакуации жителей Донетчины из-за постоянных обстрелов начал ускоряться. Он подчеркнул, что необходимо в большем количестве эвакуироваться, потому что ситуация в области остается сложной, и на Донбассе нет ни одного безопасного места, где не происходили бы обстрелы.

9 июля председатель Запорожской ОВА настойчиво посоветовал жителям обязательно в ближайшее время выехать из зоны боевых действий, однако отметил, что решение о массовой эвакуации будет приниматься исключительно военным командованием. Он добавил, что наиболее активные боевые действия сейчас на Донетчине и Луганщине, а также в восточных громадах Запорожской области.

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