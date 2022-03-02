Он пока не может полностью подтвердить, вступил ли в войну личный состав армии Беларуси.

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский отмечает, что Беларусь, как и Россия, является одной стороной конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона на украинских телеканалах.

Отвечая на вопрос о текущей роли Беларуси в нападении России на Украину, Вениславский подчеркнул, что в соответствии со всеми международными актами агрессором является "страна, которая предоставляет свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране".

Со стороны Российской Федерации осуществляется агрессия, соответственно, со стороны Республики Беларусь также осуществляется агрессия в отношении нашей страны.

"Сейчас нет какого-то неопределенного правового статуса Республики Беларусь в военном конфликте в агрессивной войне против Украины. Беларусь, так же как Российская Федерация, является одной стороной конфликта. Они являются странами-агрессорами, несмотря или безотносительно того, будут введены войска сухопутные, не будут введены, правовые последствия очевидны с точки зрения международного права", - отметил Вениславский.

Также на вопрос, вступил ли в войну личный состав армии Беларуси, он отметил, что эта информация проверяется.

"Были сообщения, что в районе северных границ с Белоруссией были определенные пересечения государственной границы со стороны военных сил. Пока я не могу подтвердить эту информацию. Могу подтвердить, что отдельные представители вооруженных сил Республики Беларусь на территории Украины задерживались. Они осуществляли корректировку огня со стороны Республики Беларусь российскими оккупационными войсками. Поэтому несомненно уже можно сказать, что сухопутный компонент также уже задействован, но есть ли полномасштабное вторжение - мы проверяем эту информацию", - подытожил депутат.

Как сообщалось, 1 марта на Черниговщину зашли белорусские войска.

Жители сел Слабин, Пакуль, поселка Михайло-Коцюбинское сообщали о передвижении военной техники с нанесенным на нем белым кругом (колонна 33 единиц, из которых 11 – "Грады").

Министерство обороны Украины предупредило о вероятной поддержке белорусской армией российских захватчиков и содействии достижению целей оккупантов.

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