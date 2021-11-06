Экс-министр допускает политический кризис в России, к которому Украине надо быть готовой.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что украинской власти в вопросе деоккупации территорий надо рассматривать не только мирное урегулирование конфликта, но и военный сценарий.

Об этом он заявил в эфире Свободы Савика Шустера вечером 5 ноября.

Бывший глава МВД предложил закрепить на госуровне стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса, которая в 2018 году была принята на уровне МВД.

"Допустим, Путин готов на какую-то процедуру мирной передачи власти. И тогда мы тоже не готовы. А если он не готов, то должны быть готовы все остальные наши службы. Военные должны быть готовы по-своему, дипломаты и переговорщики – по-своему. А наше общество должно поддержать эту готовность", - сказал Аваков.

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"У нас должны лежать, условно, 5-7 папок... Военный сценарий. А вдруг что-то случилось в Российской Федерации? Вдруг начались дезинтеграционные процессы? Вдруг, нет у нас такого счастья, – Путин умер. А мы не готовы? А нам надо быть готовыми", - добавил Аваков.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Кроме того, в последние дни в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России.

По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание в последние недели - после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В частности, как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединился с другими русскими войсками у границы с Украиной.

Кроме того, по снимкам из космоса видно, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В марте текущего года РФ существенно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвода.

Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

Автор: Яна Ставская