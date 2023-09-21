Украинские бойцы вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах несмотря на мощное сопротивление россиян.

Подразделения "Гвардии наступления" Национальной гвардии Украины продвинулись вглубь обороны российских захватчиков на Мелитопольском направлении в Запорожской области.

Как сообщает Медийная площадка Сил обороны Military Media Center, об этом сказал временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

В частности, на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" Национальной гвардии вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах несмотря на мощное сопротивление россиян.

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"Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту", - подчеркнул Уршалович.

Также он сообщил, что россияне усиливают передовые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях.

В частности, российские оккупанты продолжают доукомплектовывать штурмовые и танковые подразделения. Кроме того, инженерно-саперные группы врага скрытно обустраивают проходы в собственных минно-взрывных заграждениях.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, Силы обороны Украины нанесли значительные потери российским захватчикам в районе Работиного в Запорожской области.

За минувшие сутки защитники Украины уничтожили почти 500 российских оккупантов.

Россияне на Донбассе пытаются восстановить свои позиции вблизи Андреевки, но все их попытки оказались тщетными.

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