Подразделения "Гвардии наступления" Национальной гвардии Украины продвинулись вглубь обороны российских захватчиков на Мелитопольском направлении в Запорожской области.
Как сообщает Медийная площадка Сил обороны Military Media Center, об этом сказал временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.
В частности, на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" Национальной гвардии вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах несмотря на мощное сопротивление россиян.
"Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту", - подчеркнул Уршалович.
Также он сообщил, что россияне усиливают передовые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях.
В частности, российские оккупанты продолжают доукомплектовывать штурмовые и танковые подразделения. Кроме того, инженерно-саперные группы врага скрытно обустраивают проходы в собственных минно-взрывных заграждениях.
Война в Украине - последние новости
Как ранее сообщал УНИАН, Силы обороны Украины нанесли значительные потери российским захватчикам в районе Работиного в Запорожской области.
За минувшие сутки защитники Украины уничтожили почти 500 российских оккупантов.
Россияне на Донбассе пытаются восстановить свои позиции вблизи Андреевки, но все их попытки оказались тщетными.