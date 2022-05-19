В суде она заявила, что не будет против, если его обменяют на военных из "Азовстали".

Вдова убитого российским оккупантом жителя Сумской области не против его обмена на защитников Мариуполя.

Такое заявление она сделала в ходе заседания в Киеве, где продолжается суд над российским военным Вадимом Шишимариным, признавшимся в убийстве мирного жителя.

На заседании женщина также рассказала, когда был убит ее муж.

Вдова отметила, что требует, чтобы оккупанта приговорили к пожизненному лишению свободы, однако она будет не против, если Шишимарина обменяют на защитников из "Азовстали".

"Но если его поменяют, в том числе, на наших мариупольских защитников, ребят, я не буду против, я буду за", — сказала во время судебного заседания женщина.

Напомним, Шишимарину грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

Следствие установило, что обвиняемый 28 февраля в пгт Чупаховка Сумской области увидел безоружного жителя, который шел с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону и осуществил несколько прицельных выстрелов в голову 62-летнего потерпевшего из автомата Калашникова. Мужчина погиб на месте всего в нескольких десятках метров от собственного дома.

Шишимарин стал первым российским военным, который предстал перед украинским судом.

Как сообщал УНИАН, 4 мая российский оккупант рассказал СБУ как собственноручно расстреливал мирное население в Сумской области. Там отметили, что это одно из первых признаний российских захватчиков, которое удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы.

11 мая в суд был передан обвинительный акт в отношении российского военного - командира отделения в\ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области", убившего мирного жителя на Сумщине.

18 мая на заседании суда Шишимарин признал вину в расстреле мирного безоружного жителя Сумской области. Он также заявил, что готов дать показания по делу.

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