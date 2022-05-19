В Киеве продолжается суд над российским оккупантом Шишимариным \ фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)

Вдова убитого российским оккупантом жителя Сумской области не против его обмена на защитников Мариуполя.

Такое заявление она сделала в ходе заседания в Киеве, где  продолжается суд над российским военным Вадимом Шишимариным, признавшимся в убийстве мирного жителя.

На заседании женщина также рассказала, когда был убит ее муж. 

Вдова отметила, что требует, чтобы оккупанта приговорили к пожизненному лишению свободы, однако она будет не против, если Шишимарина обменяют на защитников из "Азовстали".

"Но если его поменяют, в том числе, на наших мариупольских защитников, ребят, я не буду против, я буду за", — сказала во время судебного заседания женщина.

Напомним, Шишимарину грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

Следствие установило, что обвиняемый 28 февраля в пгт Чупаховка Сумской области увидел безоружного жителя, который шел с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону и осуществил несколько прицельных выстрелов в голову 62-летнего потерпевшего из автомата Калашникова. Мужчина погиб на месте всего в нескольких десятках метров от собственного дома. 

Шишимарин стал первым российским военным, который предстал перед украинским судом.

Как сообщал УНИАН, 4 мая российский оккупант рассказал СБУ как собственноручно расстреливал мирное население в Сумской области. Там отметили, что это одно из первых признаний российских захватчиков, которое удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы. 

11 мая в суд был передан обвинительный акт в отношении российского военного - командира отделения в\ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области", убившего мирного жителя на Сумщине.

18 мая на заседании суда Шишимарин признал вину в расстреле мирного безоружного жителя Сумской области. Он также заявил, что готов дать показания по делу.

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