По предварительным данным, травмированы 3 человека.

В Житомирской области в результате авиаудара повреждены 13 зданий.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, 20 марта на Житомирщине, в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района, произошло повреждение 13 зданий. Предварительно травмированы три человека.

Сообщается, что пожары, которые возникли в результате обстрелов ликвидированы. Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных зданий.

Война в Украине

24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 марта ориентировочно составили 14,7 тыс. личного состава.

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