Если украинцы не подчиняются, то им угрожают лишением родительских прав.

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты требуют отдавать детей в школы с российской учебной программой. Если украинцы не соглашаются, им угрожают лишением родительских прав.

Об этом сообщил пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины в официальном Telegram-канале.

"В Пологовском районе Запорожской области оккупационные власти вынуждают граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ", — написали в ГУР.

Если родители отказываются, оккупационная администрация грозится отнимать у них детей и отправлять в интернаты. На этом наказания для украинцев, которые не желают подчиняться врагу, не заканчиваются. Местные коллаборанты обещают отправлять мужчин в "армию ДНР", а женщин – на коммунальные работы, связанные с уборкой населенного пункта.

Напомним, ранее аналогичные принуждения оккупанты использовали в Мелитополе. Жителям города тоже угрожали лишением родительских прав, если те не будут отдавать детей в школы с российской учебной программой.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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