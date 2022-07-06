В качестве меры пресечения на территориях Михайловской и Раздольской общин введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ.

Из-за массового пьянства российских военных на временно оккупированных территориях Запорожской области пытаются запретить продажу им алкоголя.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны.

Как отметили в ГУР, личный состав подразделений оккупантов, которые находятся на временно оккупированных территориях Запорожской области, отмечается массовым злоупотреблением алкогольными напитками, что приводит к многочисленным нарушениям дисциплины.

"Участились случаи оставления мест несения службы; пребывание на огневых позициях в нетрезвом состоянии; нарушение правил пользования стрелковым оружием; ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии", - сообщили в ГУР.

По данным разведки, в ситуацию вынуждены вмешаться руководство комендатуры войск росгвардии РФ и так называемая "военно-гражданская администрация" Михайловской общины во главе с местным коллаборационистом Иваном Сушко (до войны был профессиональным дедом Морозом и ведущим на свадьбах). В качестве меры пресечения на территориях Михайловской и Раздольской общин введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ.

Как сообщал УНИАН, 4 июля стало известно, что российские воины на Запорожье устраивают "фейковые" бои с ВСУ, лишь бы не идти на передовую.

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