Масштабы трагических последствий вчерашнего обстрела Запорожья российскими оккупантами продолжают расти. Количество жертв от ударов рашистов увеличилось до 14.
Информацией об этом поделился секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в личном Telegram-канале.
"Неутешительные известия продолжают поступать к нам из разбора завалов на домах, пострадавших от вчерашней атаки. В настоящее время количество погибших увеличилось уже до четырнадцати. Самые искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких", — написал Куртев.
Напомним, сегодня, 7 октября, оккупанты тоже атаковали Запорожья. Под утро они впервые ударили по городу с помощью иранских дронов-камикадзе. В результате один человек получил ранение. А ближе к вечеру рашисты запустили ракеты по Запорожью. Три из них сбили украинские подразделения ПВО.
Вчерашние удары рашистов по Запорожью: основная информация
- Оккупанты начали обстреливать город с 5 утра 6 октября. Около 12:00 ракетные удары повторились: было зафиксировано три "прилета" по центру Запорожья.
- В целом рашисты совершили семь ракетных атак по многоэтажкам. Из-за этого в городе начались пожары.
- Утром 7 октября сообщалось о 12 жертвах российского террора. Однако теперь число погибших увеличилось до 14.