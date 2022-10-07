Число погибших выросло до 14.

Масштабы трагических последствий вчерашнего обстрела Запорожья российскими оккупантами продолжают расти. Количество жертв от ударов рашистов увеличилось до 14.

Информацией об этом поделился секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в личном Telegram-канале.

"Неутешительные известия продолжают поступать к нам из разбора завалов на домах, пострадавших от вчерашней атаки. В настоящее время количество погибших увеличилось уже до четырнадцати. Самые искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких", — написал Куртев.

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Напомним, сегодня, 7 октября, оккупанты тоже атаковали Запорожья. Под утро они впервые ударили по городу с помощью иранских дронов-камикадзе. В результате один человек получил ранение. А ближе к вечеру рашисты запустили ракеты по Запорожью. Три из них сбили украинские подразделения ПВО.

Вчерашние удары рашистов по Запорожью: основная информация

Оккупанты начали обстреливать город с 5 утра 6 октября. Около 12:00 ракетные удары повторились: было зафиксировано три "прилета" по центру Запорожья.

В целом рашисты совершили семь ракетных атак по многоэтажкам. Из-за этого в городе начались пожары.

Утром 7 октября сообщалось о 12 жертвах российского террора. Однако теперь число погибших увеличилось до 14.

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