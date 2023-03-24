Российские оккупанты организовали "добровольческую молодежную дружину", которую собираются привлечь к боевым действиям во время контрнаступления войск Украины.

На временно оккупированной части Запорожской области захватчики планируют привлечь детей для помощи своей армии во время контрнаступления Вооруженных сил Украины. Раньше вражеские солдаты также заняли местную школу.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, заявив, что войска РФ начали формирование "добровольной молодежной дружины". Об этом чиновник написал в своем Telegram.

"Рашисты тратят миллиарды на зомбирование детей и загоняют их в милитарные организации. На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики совершают самое страшное преступление: влияют на сознание детей и готовят их к участию в войне", - подчеркнул он.

В частности, по словам Федорова, оккупанты создали десяток милитарных организаций, где пропагандируют "великую Россию" и необходимость ей служить, выделили 18 миллиардов рублей на "зомбирование" детей и организовали "добровольческую молодежную дружину", заявив, что она будет помогать "ополчению" во время контрнаступления ВСУ.

"Оккупанты поняли, что легче всего манипулировать нашими детьми, а теперь уже не стесняются открыто говорить, что готовят из них пушечное мясо. Привлечение детей к участию в вооруженных конфликтах – это преступление, за которое будут отвечать и оккупанты, и местные предатели", - подчеркнул городской голова.

Оккупанты используют тактику "живого щита" в столкновениях с ВСУ

Напомним, что вражеские солдаты используют гражданское население для собственной защиты еще с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, своими коварными действиями войска РФ запомнились еще во время оккупации Бучи (Киевская область). Тогда они хотели использовать детей и женщин как "щит" для прорыва в Киев, рассчитывая, что ВСУ, конечно, не будут стрелять по гражданскому населению.

Похожую "тактику" войска РФ также недавно применили в Рубежном (Луганская область). Там они умышленно заселяются в нижние этажи жилых домов, когда как украинцев оставляют на верхних этажах на случай возможных "прилетов".

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