В захваченной врагом Кирилловцы Запорожской области произошел взрыв.
Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Очередной хлопок для русни в Кирилловке", - отметил он.
Федоров подчеркнул, что в этом году оккупанты лишили более 5 миллионов человек курорта на Азовском побережье, а вместо этого "национализировали базы отдыха и гостиничные комплексы, хвастаясь тем, как они отдыхают".
"Более того, завезли в Кирилловку свою военную технику, испугавшись, что в Мелитополе до нее достанут ВСУ. Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А рашистам этим летом подпекает не только от солнца", - подчеркнул он.
Напомним, 8 августа в Мелитополе было слышно около 10 мощных взрывов.
Днем раньше украинские бойцы ударили по оккупированному Мелитополю из американских реактивных артиллерийских систем HIMARS. В результате удара была уничтожена военная техника врага и более 100 российских захватчиков.
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