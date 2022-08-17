Оккупанты завезли из Мелитополя в Кирилловку свою военную технику.

В захваченной врагом Кирилловцы Запорожской области произошел взрыв.

Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Очередной хлопок для русни в Кирилловке", - отметил он.

Федоров подчеркнул, что в этом году оккупанты лишили более 5 миллионов человек курорта на Азовском побережье, а вместо этого "национализировали базы отдыха и гостиничные комплексы, хвастаясь тем, как они отдыхают".

"Более того, завезли в Кирилловку свою военную технику, испугавшись, что в Мелитополе до нее достанут ВСУ. Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А рашистам этим летом подпекает не только от солнца", - подчеркнул он.

Напомним, 8 августа в Мелитополе было слышно около 10 мощных взрывов.

Днем раньше украинские бойцы ударили по оккупированному Мелитополю из американских реактивных артиллерийских систем HIMARS. В результате удара была уничтожена военная техника врага и более 100 российских захватчиков.

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