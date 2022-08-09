Месяц назад оккупанты свозили сюда свою военную технику.

Во вторник, 9 августа, взрывы прогремели в Кирилловке (Мелитопольский район Запорожской области).

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодняшний день оказался особенно "жарким" не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке. Бавовна для орков на побережье Азовского моря, куда рашисти еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ до нее не достанут. Надеемся, все же достали", - отметил он.

По его словам, было слышно несколько взрывов.

"Зафиксировано по крайней мере два взрыва и шквал густого дыма уже в течение двух часов. Ждем подробную информацию", - добавил городской голова Мелитополя.

Как писал УНИАН, 8 августа в Мелитополе было слышно около 10 мощных взрывов.

Днем раньше украинские бойцы ударили по оккупированному Мелитополю из американских реактивных артиллерийских систем HIMARS. В результате удара была уничтожена военная техника врага и более 100 российских захватчиков.

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