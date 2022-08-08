Удары были осуществлены по пунктам временной дислокации российских войск на промышленных площадках в разных районах города.

Украинские военные ночью ударили по оккупированному Мелитополю из систем HIMARS, уничтожили военную технику врага и более 100 российских захватчиков.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров

"Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам уничтожено значительное количество военной техники. Более 100 российских солдат, которые в эту ночь находились во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada", - отметил он.

По словам Федорова, на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.

"Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении", - считает мэр города.

Ночью сообщалось, что в оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. По данным местных Telegram-каналов, известно о нескольких локациях попадания: это аэродром и бывший завод "РЕФМА". Также была зафиксирована работа ПВО орков.

Вас также могут заинтересовать новости: